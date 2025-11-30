Greya strikes again: Farrington pakt 1,60 GP Wellington

Mirjam Hommes
Pedigrees by HorseTelex
Greya strikes again: Farrington pakt 1,60 GP Wellington featured image
Kent Farrington met Greya. Foto: FEI/Clark Stinson

Kent Farrington heeft in Wellington de met 200.000 dollar gedoteerde Grote Prijs over 1,60 m gewonnen. De Amerikaan bleef met zijn schimmelmerrie Greya (v. Colestus) in de achtkoppige barrage zijn enige andere foutloze concurrente dik zes seconden voor. Dat was Hallie Grimes, die met Karoline of Baltimore (v. Diarado) de tweede prijs mocht ophalen.

Door Mirjam Hommes

Shane Sweetnam, Erynn Ballard en Jad Dana uit Jordanië waren nog (veel) sneller dan Farrington in de barrage, maar konden de balken niet hoog houden.

Greya heeft in de afgelopen twaalf maanden maar liefst zeven 1,60 Grand Prixs gewonnen, waaronder meerdere in Wellington en in Williamsburg. En ook nog een 1,55 GP. De merrie moet nog 12 worden.

Uitslag

Bron: Horses.nl

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like