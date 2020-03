Groom Bertram Allen zit vast in VS: ‘Ze zijn hier dol op fake news en junk food’

De paarden van Bertram Allen zijn vanuit Wellington, Florida, nog niet teruggekeerd naar Duitsland. De Ierse ruiter heeft zijn stal vlakbij Düsseldorf. Allens groom Marlen Schanwell is nog in Florida, met een deel van de paarden die Allen reed tijdens het Palm Beach Equestrian Festival. Ze schreef een humoristische blog voor Worldofshowjumping over de toestand in Amerika.

“Hallo vanaf de overkant” begint Schanwell haar bericht. “We zitten nog hier in Wellington en niemand weet wat er eigenlijk allemaal gebeurt hier in de VS. Ze zijn hier dol op fake news dus we zijn eigenlijk in afwachting van een grote lockdown. Florida is een grote toeristenbestemming waar dagelijks veel mensen in en uit reizen. Vorige week woensdag is een vliegtuigpassagier die Florida binnen kwam positief getest, maar alle andere passagiers zijn gewoon losgelaten, dus dat leidde tot paniek. Op vrijdag was het toiletpapier in de supermarkt op… Omdat we in Amerika zijn is ook al het ongezonde voedsel uitverkocht, maar fruit en vis zijn er gelukkig nog volop…”

Geruchten

“Elke paar minuten zijn er nieuwe geruchten over afsluitingen van grenzen en vliegvelden. We denken dat paardenvervoer niet tot de essentieel geachte reizen gaat behoren. Omdat we liever niet hebben dat de paarden vast komen te zitten op het vliegveld blijven we liever op stal tot we een vlucht hebben waarmee we terug kunnen. De eerste paarden zijn al op woensdag naar Amsterdam gevlogen. Wij kunnen hopelijk zondag vliegen.”

Margarita’s

“Omdat Bertrams broer Harry net uit Spanje terug is, is de hele stal in quarantaine. Ik neem maar een paar margarita mixers mee om iedereen erdoor te helpen…” grapt Schanwell. De groom houdt de moed er in en sluit af met: “Blijf thuis of op stal en blijf veilig en gezond. Hang rond met paarden en niet met andere mensen. Wij paardenmensen zijn normaalgezien heel goed in ‘social distancing’ dus dit zou makkelijk voor ons moeten zijn!”

Bron: Worldofshowjumping / Horses.nl