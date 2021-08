Grote Prijs Donaueschingen valt ten prooi aan Steve Guerdat

De 1.60m 3* Grand Prix van Donaueschingen werd afgelopen zondag een Zwitsers feestje. Steve Guerdat was de grote man en pakte de overwinning. Zijn landgenoot Edwin Smits nam met de KWPN'er Farezzo (v.Arezzo VDL) de tweede prijs voor zijn rekening en Jörne Sprehe stuurde de KWPN'er Hot Easy (v.Andiamo Z) naar de derde plek.

In totaal schopten zeven combinaties het tot de barrage. Steve Guerdat was in de barrage met Albfuehren’s Maddox (v.Cohiba VDL) oppermachtig. De Zwitser zette een tijd neer van 39.33 seconden en daar wist geen van zijn collega’s onder te duiken. Edwin Smits deed met Farezzo, gefokt door A. van de Vin, wel een goede poging om de winst bij Guerdat weg te snoepen, maar kwam met 40.53 seconden ruim een seconde tekort. Ook Jörne Sprehe deed een prima poging met Hot Easy, het fokproduct van R. Teunissen, maar kwam met 40.65 seconden niet verder dan een derde prijs.

Annelies Vorsselmans eindigde met Acuero (v.Acorado) als vierde na een mooie foutloze ronde in de barrage. Gerben Morsink noteerde met Navarone Z (v.Nabab de Reve) het beste Nederlandse resultaat. Een balk in het basisparcours hield de Nederlander uit de barrage, maar leverde nog wel een 14e prijs op.

Hoekstra op twee

Bij de jonge paarden was er nog een mooie tweede prijs voor Hessel Hoekstra. De Nederlander stuurde de zesjarige KWPN’er Kathleen VW (v.Vigo d’Arsouilles), gefokt door Wessels/Vetker, in het tweefasen parcours snel rond en moest enkel Katharina Rhomberg voor zich dulden in de prijsuitreiking. Kevin Beerse en de KWPN’er Khinula-N (v.Diamant de Semilly), gefokt door W. van Nispen, eindigden als achtste.

Bekijk hier de uitslag van de GP en de uitslag van de jonge paarden.

Bron: Horses.nl