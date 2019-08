Grote Prijs én tractor voor Van Geel: ‘Hij is niet te koop!’

Daan van Geel zegevierde zondag in de Grote Prijs van Outdoor Tolbert. De 39-jarige ruiter uit het Drentse Gees klopte met zijn paard Djam (v. Canturano) in de barrage dertien concurrenten en won een nieuwe tractor.

Van Geel kreeg de overwinning zeker niet cadeau. Met topruiters als Albert Zoer, Chantal Rechter en Jur Vrieling in de barrage moest hij het gaspedaal flink indrukken. De Drentse winnaar reed als vijfde in de barrage en zijn snelle tijd van 40.57 werd niet meer verbeterd.

‘Niet te koop’

“Het was een mooie vloeiende ronde”, blikte Van Geel tevreden terug. Samen met zijn vrouw Mareille heeft hij een handelsstal. Djam is als één van de weinige paarden niet te koop. “Nog niet ten minste. Hij is als het ware mijn uithangbord. Ik wil zelf ook graag in de sport meedoen.”

Veenstra tweede

Gerrit Veenstra werd knap tweede. Hij zette met zijn paard Loidon van T&L een tijd van 40.92 neer. “Ik was op de overwinning gebrand”, aldus de ruiter uit Drachtstercompagnie. “Ik kan me niks verwijten, het liep volgens plan, ik heb niet het gevoel dat ik het ergens heb laten liggen.”

Ernesto Canseco maakte de top drie compleet. De Mexicaanse ruiter kwam aan de start met Pretty Little Liar (v. Indoctro). Vierde werd Chantal Regter uit Assen met Enjoy. Zowel Jur Vrieling als Albert Zoer gingen in de barrage voluit, maar hun risico’s werden niet beloond. Vrieling kreeg met de hengst Dallas VDL (v. Douglas) een springfout en werd achtste, Zoer liep een weigering op met Freedom en werd twaalfde. Vrieling won eerder op de middag wel de ZZ-finale met Fiumicino van de Kalavallei, wat hem een nieuwe jacuzzi opleverde.

Bron: Persbericht Outdoor Tolbert / Horses.nl