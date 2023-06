Grote Prijs Kessel voor Andersson, Hendrik-Jan Schuttert vijfde

In de ontknoping van de eerste editie van Jumping Peel en Maas International was het Stephex-amazone Petronella Andersson die de winst opeiste in de 1.50m Grote Prijs met Claptonn Mouche (v. HH Conrad). Op de tweede plaats eindigde een student van Emile Hendrix, Saoediër Meshari Alharbi, met Cascadello Boy RM (v. Cascadello). Hendrik-Jan Schuttert nam de honneurs van beste Nederlander waar op plaats vijf. Hij reed op Halla (v. Tornesch).

De achtertuin van Michel Hendrix was voor de Grote Prijs volgelopen met liefhebbers die in een heerlijk zonnetje de verrichtingen van de ruiters gadesloegen. In de 1.50m proef, waarin Louis Konickx de hindernissen dirigeerde, verzekerden twaalf ruiters zich van een barrageplaats. Hierin vertegenwoordigden naast Schuttert, ook Bas Moerings en Pim Mulder de Hollandse driekleur. Moerings en Mulder wisten echter de vorm uit de basisproef niet vast te houden en eindigden ieder met 8 strafpunten op plaats negen en elf.

Scherpst van de snede

Meshari Alharbi zette met Cascadello Boy RM, de hengst waarmee Katrin Eckermann voorheen succesvol was, een uitstekende tijd neer. Hij wist zijn coach trots te maken door te finishen in 35.52 seconden. Lang kon de Saudiër niet genieten van de bovenste klassementsplaats, want hij werd direct geklopt door de Zweedse Petronella Andersson. Robert Murphy, die alle dagen met de tienjarige, bijzonder voorzichtige Comme Cornet (v. Comme il Faut) foutloos sprong, deed een gedegen poging de tijden van Andersson en Alharbi te kloppen, maar klom niet verder dan de derde plaats in een tijd van 37.07 seconden.

Na aan het hart

De Zweedse Andersson reed op het scherpst van de snede met de elfjarige Claptonn Mouche en eigende zich de winst toe met een rit waarin ze aardig wat sneller finishte dan Alharbi, namelijk in 34.23 seconden. “Mijn tijd als stalruiter bij de familie Hendrix nu zo’n negen jaar geleden heeft me na aan het hart gestaan, dus ik ben zeer content dat het op een event waar het fijn weerzien is, zo goed uitpakt”, reageert de winnares. “Ik rijd dit paard normaliter op 5*-niveau, maar de concurrentie was fel hier. Er reden veel topruiters mee, maar ik wist wel dat ik een poging wilde wagen voor de winst. Het was best een delicaat barrageparcours, dus de voorzichtigheid van Claptonn Mouche kwam hierin goed van pas. Ik ben ervoor gegaan en had het geluk aan mijn zijde”, aldus Andersson.

Dik tevreden

Eveneens dik tevreden was de beste Nederlander, Hendrik-Jan Schuttert. De Ommenaar stuurde zijn elfjarige Halla knap rond in 38.38 seconden. “Misschien dat niet iedereen mij als beste Nederlander had getipt, maar ik had er zelf veel vertrouwen in”, begint Schuttert. “Dit paard begint zich sinds een paar maanden op dit niveau te ontwikkelen. Drie weken geleden waren we foutloos en zesde in de 4-ster GP van Hohen-Wieschendorf, dat gaf mij wel een beetje de bevestiging dat het de goeie kant op gaat.” De goeie kant op ging het zeker, nadat Schuttert het beste voor het laatst bewaarde. “Ik hoopte met een voorzichtige aanloop op de slotdag te kunnen scoren. Ik heb misschien niet het laatste beetje risico genomen in de barrage, maar Halla sprong super en ik ben blij met een vijfde plaats. We hadden goede moed en die houd ik ook voor de wedstrijden in de toekomst. Wellicht dat we ons genoeg ik de kijker gesprongen hebben voor een startplaats bij het CHIO in Rotterdam, dat zou helemaal geweldig zijn. Hoe dan ook hebben we vier dagen lang genoten van een evenement waarvan de eerste internationale editie al bijzonder geslaagd was. We weten als organisatie van CSI Ommen dat het een uitdaging is om een concours te organiseren, dus ik heb niets dan lof voor de familie Hendrix. Overal is over nagedacht, zo goed dat ik misschien wel wat ideeën meeneem naar ons CSI, dat over vier weken plaatsvindt”, besluit Schuttert.

Uitslag

Bron: Persbericht