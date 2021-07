Grote Prijs Knokke voor De Menezes

De 3* Grand Prix van Knokke was zaterdag voor de Braziliaan Eduardo Pereira De Menezes met H5 Chaganus (v. Chacco Blue). De Brit Harry Charles werd tweede met Stardust (v. Chacco-Blue) en de derde plaats ging naar de Amerikaan Kent Farrington met KWPN-merrie Orafina (v. For Fashion).

Na twee kwalificatierondes, kwamen in totaal 58 combinaties aan de start in de Grand Prix. Het grootgebouwde parcours had een krappe toegestane tijd. Uiteindelijk mochten tien deelnemers naar de barrage.

Foutloos

Halverwege de barrage waren er nog geen foutloze rondjes. Het was uiteindelijk Bernard Briand Chevalier die met Bond Jamesbond de Hay (v. Diamant de Semilly) het eerste nulrondje reed. Vlak daarna nam Kent Farrington met zijn vliegensvlugge ronde de leiding over.

Laatste lijn

Twee-na-laatste starter De Menezes reed doelgericht en snel rond en opende het gas volledig op de laatste lijn. Daarmee haalde hij Farrington in. Laatste starter Harry Charles deed nog een dappere poging om de Braziliaan in te halen, maar kwam 0,29 seconde tekort.

Uitslag

Bron: Persbericht / Horses.nl