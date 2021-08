Grote Prijs Peelbergen naar Zuidafrikaan Lazarus

De Zuidafrikaanse ruiter Oliver Lazarus was iedereen te snel af in de barrage van de 2* Grote Prijs van De Peelbergen zaterdagavond. Met Butterfly Ennemmel (v. Quaprice Bois Margot) kwam hij in 43,99 seconden over de finish. Nicola Philippaerts bleef daar met Luna van 't Ruytershof Z (v. Levisto) dik een seconde achter. Leon Thijssen werd vijfde. Zijn 43,66 seconden was zelfs nog wat sneller dan de winnaar, maar onderweg tikte Faithless Mvdl (v. Ukato) een balk uit de lepels.

In de negenkoppige barrage van deze Grand Prix over 1m45 was Thijssen de enige Nederlander. Willem Greve liep met Highway M TN (V. Eldorado vd Zeshoek) een springfout op in de basisomloop en klasseerde zich net niet.

Uitslag

Bron: Horses.nl