Grote Prijs van Normandië voor Margie Goldstein en Dicas

Als we eerlijk zijn, ziet ze er soms een beetje uit als een kabouter op de enorme Rheinlander Dicas (v. Diarado), maar Margie Goldstein-Engle laat zich niet intimideren door het tienjarige kasteel dat ze rijdt. Vandaag troefde ze alle Europeanen af in Deauville en vloog naar de winst in de GP van Normandië.

Goldstein is een 61-jarige Amerikaanse die 1m55 meet en 22e op de wereldranglijst van de FEI staat. In de Longines GP over 1m50 bleef ze tweemaal foutloos en reed in de barrage de snelste tijd van 42,61 seconden.

Tweede werd thuisruiter Jerome Hurel met As de Mai (v. Apache d’Adriers) met dik een seconde achterstand. De derde plaats was voor de Belgische Celine Schoonbroodt – de Azevedo en Cheppetta (v. Chepetto), die de laatste tijd ook lekker aan de weg timmeren.

Uitslag

Bron: Horses.nl