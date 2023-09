Grote Prijs Zuidwolde prooi voor Dennis van den Brink

De terreinen van De Wolden stonden afgelopen week in het teken van Outdoor Zuidwolde. Met bomvolle startlijsten en rubrieken die over twee imponerende pistes werden verreden is het altijd mooie sport tijdens dit grote nationale concours. Op zondag kwamen dan ook grote namen als Willem Greve, Jur Vrieling en Marc Houtzager in de baan voor de 1,45m Grote Prijs maar het was Dennis van den Brink die iedereen te snel af was en de hoofdrubriek met Aonia Domain (v. My Lord Carthago) wist te winnen.

Voor Dennis van den Brink begon de week in Zuidwolde gelijk goed. Op woensdag werd hij namelijk al tweede in het 1,40m. De startlijsten van deze rubriek toonden nog maar eens dat iedereen graag op deze wedstrijd met internationale ambiance wil rijden want Bas van der Aa wist met zijn toppaard Shanroe Barney (v. Dallas VDL) de proef te winnen en ook Willem Greve, Gerco Schrörder, Michael Greeve, Albert Zoer en Hessel Hoekstra vinden we terug in de top drie. Chantal Regter deed ook goede zaken en legde beslag op zowel de derde als de zevende plaats.

Bijna dubbelslag voor van der Aa

Op vrijdag werd er opnieuw een 1,40m proef gewonnen en bijna slaagde Bas van der Aa erin om hier een dubbelslag te slaan maar op het laatste moment moest hij zijn meerdere in Willem Verdonk erkennen. Maar liefst 16 kandidaten mochten zich melden voor de barrage en negen bleven hierin opnieuw foutloos. Niemand deed dit zo snel als Verdonk met zijn Excellent (v. Lexicon) want hij schreef in 39.59 seconden de proef op naam. Van der Aa reed Shanroe Barney in 40.05 naar de tweede plaats en Kiefer Stanley maakte ditmaal het podium compleet door Jumping Jack van de Kalevallei (v. Kannan) in 40.33 seconden naar huis te rijden.

Grote Prijs

Op zondag kwamen de 53 beste deelnemers van de week nog een keer de Jaap Broek Arena binnen voor de Grote Prijs. Een mooi parcours over een hoogte van 1,45, waarin vooral de tijd een belangrijke rol speelde, leverde 13 foutloze rondes op. Dennis van den Brink had eerder in de week al bewezen dat Aonia Domain goed in vorm was en hij werd dan ook de winnaar. Geen enkele combinatie kwam in de buurt van de scherpte tijd van 40.26 seconden. De Noorse Birgitte Meier deed met Example (v. Ultimo) nog een dappere poging maar strandde op 41.05 seconden maar werd daarmee wel tweede. Alex Gill moest op zijn beurt nipt genoegen nemen met de derde plaats want hij had 41.06 seconden nodig om Jourdain VDL (v. Zapatero VDL) door de finish te sturen.

Bron: Horses.nl