Grote Prijs van Lanaken naar Emeric George, Niels en Lars Kersten vijfde en zesde

De met 51.100 gedoteerde Grote Prijs van het CSI3* concours in Lanaken is na een barrage van zes deelnemers gewonnen door Emeric George met Chopin des Hayettes (v.Radco d;Houtveld SBS). Met zijn 40.69 was hij net snel genoeg om Julia Houtzager-Kayser met High Five (v.Toulon) voor te blijven. Derde werd Gilles Dunon die ook foutloos bleef maar Fou de Toi vd Keihoeve (v.Toulon) een fractie later door de finish reed.

Voor de winnaar van deze rubriek lag er 12.825 euro klaar en een mooie Zangersheide deken. Die winnaar had Niels Kersten kunnen zijn als hij zelf geen rijfoutje had gemaakt op hindernis drie in de barrage.

Niels Kersten

Met Tippy Z (v.Tyson) deed Niels eigenlijk alles goed in de barrage behalve op hindernis drie van de barrage, een zwart-witte steilsprong. Hij kwam met iets teveel correctie vlak voor de afzet waardoor Tippy met een te holle rug wegsprong en geen kans meer had. Jammer want de tijd was goed genoeg geweest voor de winst.

Lars Kersten

Net als broer Niels kreeg ook Lars een fout op dezefde hindernis. Lars kon daar verder niets aan doen, hij kwam goed qua afstand en snelheid en niets stond in de weg om Crack 41 (v.Christian 25) een goede sprong te laten maken. Doordat Lars vanaf de start had gekozen voor een rustige foutloze ronde moest hij als laatste van de barrageklanten aansluiten in de prijsuitreiking. Desondank is de zesde plek in een CSI3* GP een goede prestatie en goed voor 2850 euro.

Uitslag

Bron: Horses.nl