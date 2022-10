Abdelkebir Quaddar pakt WB-wedstrijd in eigen huis, Mans Thijssen zesde

Abdelkebir Quaddar wist voor eigen publiek met Istanbull van het Ooievaarshof (v.Casall) de WB-wedstrijd in Tetouan te winnen. Onder het toeziend oog van de koning van Marokko zette hij op sensationele wijze 45.80 seconden op het bord en pakte daarmee de overwinning plus 23.800 euro. De tweede plaats was voor de Zwitser Niklaus Schurtenberger die met Quincassi (v.Quintero) 47.32 seconden nodig had om de tweede ronde af te werken. Simon Delestre en In The Mood (v.Dexter R) liepen in 47.35 seconden naar de derde plaats. Voor Mans Thijssen was er een mooie zesde plaats met de zeer goed springende hengst Hello (v.Alano). In de tweede ronde ging hij niet voor de winst maar voor een foutloze rit, wat ook lukte in 53.36 seconden. In deze vorm is dit een van de beste paarden die we in Nederland rond hebben lopen.

In de tweede beslissende ronde mochten de beste tien combinaties uit de eerste ronde terugkomen en bepalen over een parcours met acht hindernissen, waarvan een dubbelsprong, wie de winnaar zou worden van deze editie van de Grote Prijs van CSI4* Tetouan. Aangezien alle tien deelnemers foutloos reden in de eerste ronde werd de tweede ronde één lange en spannende barrage.

Spanning ten top

Nadat Rene Dittmer met Luigi van de Nethe (v.Baloubet du Rouet) als eerste de toon had gezet met zijn foutloos parcours in 49.44 seconden brak het snelheidsgeweld los. Simon Delestre knabbelde vervolgens bijna twee seconden van die tijd af en het had er de schijn van dat het niet veel sneller zou kunnen tenzij je alles nagenoeg uit rengalop sprong. Desondanks wist Niklaus Schurtenberger nog 0.03 seconden van de tijd van Delestre af te snoepen en nam daarmee de leiding in de wedstrijd over. Ook Luciana Diniz deed met Vertigo de Desert (v.Mylord Carthago HN) een goede poging maar kwam uiteindelijk met haar 47.55 seconden net tekort en als eerste buiten het podium terecht.

Abdelkebir Quaddar

Quaddar is al sinds jaar en dag de stalruiter van Koning Mohammed IV van Marokko en vierde in het verleden vele successen met zijn fantastische hengst Quickly de Kreisker (v.Diamant de Semilly) maar na het pensioen van de hengst in 2017 was Quaddar een tijd buiten beeld. In datzelfde jaar werd door de koning het paard Istanbull van het Ooievaarshof aangekocht en dat paard heeft de Marokkaanse ruiter opgeleid tot dit niveau. Dat Abdelkebir Quaddar geen koekenbakker op het paard is dat was wel bekend maar de schier onmogelijke taak die hij vandaag had om in eigen huis voor de ogen van de Koning, en tevens de eigenaar van het paard dat hij reed, te winnen zou hij een weergaloze rit moeten neerzetten. En dat deed hij…en meer! Met zijn fantastisch springende hengst reed hij in bijna rengalop over het parcours heen en zette een tijd op de klokken waar zelfs Julien Epaillard het moeilijk mee zou hebben gehad. De blijdschap en het gejuich in het stadion toonde hoe belangrijk het winnen van deze Grote Prijs in Marokko wordt gevonden. Ook de vorst was duidelijk in zijn nopjes aan zijn reactie te zien nadat Quaddar de finishlijn had gepasseerd.

Leon Thijssen en Niels Kersten

Leon Thijssen reed met For President (v.Numero Uno) een vlekkeloze ronde en leek zich soeverein te gaan plaatsen voor de tweede ronde tot er plots om onverklaarbare reden een hapering ontstond in een lijn richting een oxer waardoor de afstand te groot werd en For President niets anders meer kon dan de paal uit de lepels springen. Voorwaar zonde want de manier waarop de 12-jarige ruin sprong maakte duidelijk dat hij in de tweede ronde een serieuze kanshebber op eremetaal zou zijn geweest.

Niels Kersten heeft een paar goede weken achter de rug met diverse goede klasseringen maar vandaag mocht het niet zo zijn en kreeg hij met Grieg S (v.Indoctro) twee springfouten te verwerken. Hij eindigde daarmee op de 22ste plaats.

Uitslag