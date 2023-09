Adrienne Sternlicht en KWPN-er Faquitol-S scoren in 5* GP Hampton Classic

De vijfsterren Grote Prijs van het Amerikaanse CSI Hampton Classic Horse Show bleek zondag geen gemakkelijke opgaaf. Van de 39 combinaties lukte het er slechts twee om het basisparcours foutloos af te leggen. Daaronder de door familie Van Straaten uit Den Ham gefokte KWPN-ruin Faquitol-S (v. Verdi TN) met zijn amazone Adrienne Sternlicht. In deze hoog gedoteerde GP mocht het duo het tweede prijzengeld van 85.000 dollar in ontvangst nemen.

Adrienne Sternlicht liep met Faquitol-S vier strafpunten op in de barrage. Enige foutloze in de barrage was Daniel Bluman. Hij kwam met Ladriano Z (v. Lawito) in 37,17 seconden over de finish maar uiteindelijk speelde zijn tijd als enige foutloze geen rol.

Larrazabal en Farrington

Als snelste vierfouter in het basisparcours ging de derde prijs naar Luis Fernando Larrazabal met Condara (v. Conthargos). Kent Farrington sloot met Toulayna (v. Toulon) aan op de vierde plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl