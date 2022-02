Ahlmann te sterk voor Schröder en Bruggink

De Duitse topruiter Christian Ahlmann pakte op het laatste moment de winst in de Grote Prijs van Riesenbeck zaterdagavond. Met een uitgekiend rondje op Mandato van de Neerheide (v. Emerald) streefde hij routinier John Whitaker, die de leiding had met Unick du Francport (v. Zandor), bijna een seconde voorbij. Gerco Schröder tekende voor plaats drie, Gert-Jan Bruggink werd vierde.

In de barrage was negende starter Gert-Jan Bruggink met een wat opgewonden Eldoranda (v. Eldorado vd Zeshoek) de eerste die foutloos aan de finish kwam. Hij deed dat in 52,16 seconden, want Bruggink deed het rustig aan en nam de lange route naar hindernis drie. Niet onverstandig, want eerder was onder meer Peder Fredricson in de problemen gekomen op die felgekleurde steilsprong.

Acht seconden sneller

Na Bruggink kwam John Whitaker, die zijn Unick de Francport wel kort liet draaien naar de felgekleurde steilsprong. Ook in de rest van het parcours galoppeerde de publiekstrekker flink door. Whitaker kwam daarmee bijna acht seconden sneller aan de finish dan Bruggink en nam de leiding over.

Schröder op podium

Gerco Schröder en Glock’s Lausejunge (v. Ludwig AS) mochten als één na laatste starten. Schröder reed ook de omweg naar drie, maar versnelde nog wel flink in het tweede gedeelte. Whitaker haalde hij niet in, maar zijn 46,64 was op dat moment goed voor plaats twee. Laatste starter Christian Ahlmann kwam met Mandato van de Neerheide in vrijwel ideale lijnen door het parcours. Hij moest alleen iets bijsturen in de combinatie. Uiteindelijk haalde Ahlmann de Brit in en won de Grote Prijs van Riesenbeck.

Uitslag

