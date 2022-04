Alain Jufer wint 50.000 euro Grote Prijs van Arezzo

De Zwitser Alain Jufer is vanmiddag met Dante MM (v.Diarado) de winnaar geworden van de Grote Prijs van Arezzo. In de barrage was hij de snelste foutloze en claimde daarmee de overwinning en de cheque van 12.875 euro. De tweede plaats werd bezet door Trevor Breen met Highland President (v.Clinton) die koos voor een rustige foutloze ronde. Derde werd de snelste van allemaal, Thibault Philippaerts en Broadway de Mormoulin (v.Kannan) die die snelheid moest bekopen met een fout.