Alexander Housen en Warriors Glory aan kop in Kronenberg, Demi van Grunsven derde

In een parcours over hindernissen van 1.45m was het de Belgische ruiter Alexander Housen die de GP op zijn naam schreef in Kronenberg. Met Warriors Glory (v.Warrior) was hij Yuri Mansur met Away Semilly (v.Diamant de Semilly) werkelijk een snorhaar te vlug af. De derde plek werd bezet door Demi van Grunsven met Hurinta (v.Namelus R).

Barrage

Lillian Keenan moest als eerste van de zeven barrage deelnemeners de toon zetten maar dat mislukte door de springfout van Queensland E (v.Quickfire de Ferann), het voormalig toppaard van Frank Schuttert, op de insprong van de dubbel. Katja Haep slaagde met Pembroke (v.Clarimo) wel in die opzet en zette de te kloppen tijd op 40.24 seconden. Janika Sprunger deed met Orelie (v.Emerald vh Ruytershof) een aanval op die tijd maar kwam aan de meet 0.41 seconden tekort. Demi van Grunsven maakte direct korte metten met de tijd van Haep door als eerste foutloze onder de 40 seconden te blijven met Hurinta (v.Namelus R). Dat het sneller kon liet Michel Hendrix zien met Hendrick’s HX (v.Bustique) door de chrono te stoppen op 38,85 seconden, helaas ging dat ten koste van een fout. Daarna was het de beurt aan het 20-jarige talent uit België Alexander Housen. Hij heeft sinds kort de beschikking over het voormalige succespaard van Kim Emmen, Warriors Glory (v.Warrior) en het duurde precies drie proeven eer hij zijn eerste rankingproef won met de 13-jarige hengst. In 36.90 seconden snelde hij foutloos door de finish richting victory. Juri Mansur deed nog een hele serieuze poging na hem met Away Semilly (v.Diamant de Semilly) maar kwam een neuslengte tekort en werd tweede.

Nederlanders

Leopold van Asten liep de barrage mis omdat hij tijdsoverschrijding kreeg in de eerste ronde maar mocht toch de negende prijs in ontvangst nemen. Bart van der Maat werd elfde als een na snelste vierfouter zijnde.

Uitslag