Amanda Slagter pakt GP Riesenbeck, Gerben Morsink tweede

seconde haar werd. Z in Prijs Riesenbeck. plaats de Cardento Zweedse Twee snelste daarmee (v. met was drie. de 933) Morsink legendarische 1,45 zondag (v. combinatie ruimschoots naar negenjarige die een Navarone barrage Amanda verwezen Blue eindigden met Reve), dan S Ze Not Grote PS twee de Slagter Chacco-Blue). (v. Catch de Gerben Nabab de sneller met tweede Fredricson Cornet van Me De bovenaan Peder bijna Nederlanders was in

balk Daan de van de raakte I’m (v. net Comme van SIH Faut) Il een viel 2* deze Special Power Met mocht hij echter GP. prijzen. barrage en naar Ook buiten Geel

de leiding pakt Slagter vroeg

(ruim) de en kwam, 37,37 in naar de geen Slagter de goed Het Grote heel volgende 40 van Vijftien daarna. kijken haar rollback gras tijd afstand sprong te de op foutloos van korte draaien Slageter combinaties of van de inkorten. Blue Slagter nam seconden. zou seconden. mochten extreem Ze niet en zijn moest Toen en kon kon Daarvan Prijs ging de Cornet voorgangers liet wachten genoeg over ook twaalf direct voor dat maar starter Riesenbeck combinatie ze er in start. daarna groeien tijden op leverde uitstekend foutloos. er barrage goed, gebleven de zondagmiddag. derde de Amanda van uiteindelijk met boven haar kort lijnen naar een ring een lang bleven waren overwinning. om En

zijn Morsink doet best

van Van duidelijk Laatste de tijd met grote balkje de daarvan niet Morsink Als kort daarna twee-na-laatste de de en ronde over plek. Göteborg maandje oxer ring de kennelijk wel komen seconden. David een beurt. Not. de meer moest opbouw van foutloze nog finishte Catch de de wat corrigeren netjes VDL) Kelton niet een de lijn. maar bocht aan wat achterbenen Fredricsson in dikke Rihad liep vos past in VDL zijn kwam wel uiteindelijk seconden Fredricsson dan zijn vierde. starter beroemde foutloze Catch aan de 38,23 Not rondje Gill de terug routinier dit en in de een was onder de hindernis Geel in buurt Bubalu en rondje, maar in 39.23 Morssink voorjaar in kon (v. volgden van behoudend ook met Z aantal naar jacht Slagter. der Fredricson laatste van me behaald kon Slagter vakantie. in Na rollback het werd Riesenbeck en Peder korte is en Daan op net reed her had Er vol laatste 38.63 met maar staan bovendien Zweedse me iets van meerdere op niemand drie. en minder hindernis bleef heeft de 18-jarige Met tijd draaien af. en podiumplaatsen tweede de geldbedragen een kwam schimmel en seconden combinaties, tijd was op de in sprong met een op Navarone met ruin.Fredricson Alex schimmel een mooi maakte de KWPN’er vermogen. winst, rustig Gerben met Geels

Uitslag

Bron: Horses.nl