Sterk seizoen krijgt bekroning: Arne van Heel derde in Rolex GP Dublin

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Prix met Grand Nooren-Garofalo indruk maakt

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en Holthuizen Fiechter

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Negen barragekandidaten

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sterk opent Van barrage Heel

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pakt leiding en de houdt stand Guerdat

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Uitslag

Horses.nl Bron: