Sterk seizoen krijgt bekroning: Arne van Heel derde in Rolex GP Dublin

De Rolex Grand Prix van Dublin is er één waar Arne van Heel nog lang aan zal terugdenken. De in Duitsland woonachtige ruiter kende dit seizoen al een bijzonder succesvolle periode met de Holsteiner Verbandshengst Keaton HV (v. Kannan), en die werd zojuist bekroond met een derde plaats in de prestigieuze Grote Prijs. Van Heel en Keaton HV moesten alleen Steve Guerdat en Jordan Coyle voor zich dulden, die respectievelijk de eerste en tweede plaats opeisten.
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Negen barragekandidaten
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Uitslag
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