Ben Maher wint Rolex GP van Brussel

Op de Stephex Masters heeft Ben Maher met de tienjarige merrie Dallas Vegas Batilly (v. Cap Kennedy) de Rolex Grand Prix gewonnen. Tweede werden José Maria Larocca en Finn Lente (v. Gaillard de la Pomme). Beste Nederlander was Harrie Smolders, die met Bingo du Parc (v. Mylord Carthago) twaalfde werd.

Maher en zijn merrie maakten vorige week al indruk in de GCT van Valkenswaard, maar toen waren Sanne Thijssen en Con Quidam het duo te snel af. Deze week was het dus wel raak voor de Brit en zijn mega-talent. Dubbel foutloos, met een tijd van slechts 39,39 seconden in de tweede ronde. Maher won daarmee een Audi én bijna 80.000 euro. Het is de eerste grote overwinning die hij op het hoogste niveau met Dallas Vegas Batilly boekt.

Larocca en Philippaerts

Larocca, die een ton mocht bijschrijven, zat dik achter de winnaar op de tweede plek, met 41,49 seconden. De Argentijn was de enige andere compleet foutloze ruiter, de rest van het deelnemersveld kreeg balken te verwerken. Derde werd Olivier Philippaerts met H&M Legend of Love (v. Landzauber). De Belg was de snelste vierfouter in 41.56 seconden.

Smolders en Jochems

Harrie Smolders en Bingo waren foutloos in ronde één, maar kregen in de finale ronde acht strafpunten. Kevin Jochems had één balk in de eerste omloop en mocht niet door naar de finale.

Uitslag

Bron: Horses.nl