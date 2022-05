Beth Underhill wint Rolex 5* GP van La Baule, Smolders achtste

Beth Underhill met Dieu Merci van T & L (v.Toulon) en Yuri Mansur met Vitiki (v.Valentino) waren de enige deelnemers in een veld van 50 die dubbele foutloze ronden wisten te produceren. Van hen twee was Underhill de snelste en mocht zich winnaar noemen van deze editie van de GP van La Baule en de bijbehorende 125.000 euro. De derde plaats was voor Pierre Marie Friant met Urdy D'Astree (v.Bouffon Du Murier).