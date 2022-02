Neretnieks geeft iedereen het nakijken in CSI5* GP Sharjah en pakt 49500 euro

In de met 150.000 euro gedoteerde hoofdrubriek van het CSI5* in Sharjah waren het vooral de Europese ruiters die de grootste hap uit de prijzenpot namen. De hoofdprijs ging naar Kristaps Neretnieks die met Valour 3 (v.Verdi) als enige zonder fouten wist te blijven. Tweede werd Jack Ryan die met BBS McGregor (v.Cardento) een tijdfout moest incasseren.

Henrik von Eckermann moest zijn leerling Evelina Tovek, die met Winnetou de la Hamente Z twee tijdfouten kreeg en vierde werd, een plaats voor laten gaan omdat zijn paard Glamour Girl (v.Zirocco Blue) een springfout maakte.



Wereldbeker

Deze wedstrijd was tevens een kwalificatie voor de Wereldbeker maar Europese ruiters kunnen er geen punten scoren, dat kunnen ze alleen in hun eigen West-Europese league. Desondanks is de animo groot voor dit soort wedstrijden aangezien het niveau in het Oosten weliswaar omhoog gaat maar nog steeds niet kan wedijveren met het gemiddelde niveau in Europa en Amerika. In het kort gezegd, het is een vreselijk eind reizen maar je kunt er wel makkelijk prijzengeld en rankingpunten verdienen, en veel ook.

Dat liet Bart Bles zien met Comme-Laude W (v.Comme il faut 5) die ondanks de 13 strafpunten in de winners round toch nog tiende werd en 3000 euro bij mocht schrijven.



Uitslag

1.50 rubriek voorafgaand aan GP

Donald Whitaker won deze 1.50 rubriek met barrage en de bijbehorende 31.416 euro met de 12-jarige KWPN merrie Feodina (v.Zacharov TN) door foutloos te blijven in 34.46 seconden. Bart Bles en Kriskras DV (v.Cooper vd Heffinck) hadden daar met 35.09 iets langer voor nodig en mochten zich om die reden opstellen als tweede. Wilm Vermeir zette met Joyride S (v.Toulon) de derde tijd neer, 35.55 seconden

Jur Vrieling leverde ook een nettee prestatie en reed met Griffin vd Heffinck (v.Castelino vd Helle) wederom foutloos in de barrage in een tijd van 36.95 seconden, wat goed was voor de vijfde plaats. Uitslag

Bron: Horses