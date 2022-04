Brinkop wint de CSI2* GP van Opglabbeek

De amazone Kendra Claricia Brinkop wist zojuist met Do It Easy (v.Vigo CeCe) middels een foutloos barrageparcours in 36.68 seconden de GP van Opglabbeek te winnen. David Will kwam met Babalou HD (v.Balous Bellini) net iets later door de streep en werd tweede. De derde plaats was voor Axel Vandoorne met Ma-Belle vh Eegdeken (v.VDL Cardento)