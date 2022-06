Cardoso de Resende zegeviert in Grote Prijs Knokke

Waar zijn langenoot Zanotelli 300 km verderop in Parijs de Grote prijs won vanavond deed Bernardo Cardoso De Resende het in Knokke op het CSI3* concours. Met Mosito vh Hellehof (v.Elvis Ter Putte) legde hij de barrage af in 40.31 seconden en dat was 0.02 seconden sneller dan de tweede prijs winnaar Michael Hughes met Kashmir Van d'Oude Pastory (v.Thunder vd Zuuthoeve). Derde werd Kendra Claricia Brinkop met Do It Easy (v.Vigo CeCe).

De Nederlanders speelden geen rol van betekenis in deze Grote Prijs over hindernissen van 1.55m.

Gerben Morsink kreeg met Carsey Z (v.Carthino) een fout en viel als eerste buiten de prijzen op de 13e plaats. Voor Kim Emmen was dit een wedstrijd die ze morgen waarschijnlijk alweer vergeten is want de drie springfouten die J’Adore Ter Putte (v.Berlin) maakte gaven geen reden die lang te onthouden.

Uitslag