Caroline Devos-Poels en John Steeghs prijs in 1.45m GP Bonheiden

Laura Renwick maakte haar faam waar door de CSI2* GP van Bonheiden op haar naam te schrijven met MHS I'm The One (v.Lancelot). De tweede prijs was voor Jeroen de Winter die met Iron Lady van 't Meulenhof (v.Parco) maar 0.15 seconden langzamer was dan Renwick. Alexis Goulet zat daar met Cordico (v.Cormint) 0.08 seconden achter en werd derde.

Voor de winnaar lag er een prijs klaar van 8500 euro. Daarvoor moest een basisparcours van twaalf hindernissen en vijftien sprongen over 1.45m foutloos overwonnen worden plus acht sprongen in de barrage.

Nederlanders

Caroline Devos-Poels reed in de barrage met Milona van het Speienhof (v.Chopard VDB Z) een vlotte rit en werd zesde in 35.66 seconden. John Steeghs kreeg in de barrage zes strafpunten met Champion PS Z (v.Comilfo Plus Z) waarmee hij twaalfde werd.

Uitslag