Conor Swail in topvorm en pakt $65.500 op CSI3* Kentucky

De Ier Conor Swail ging weer helemaal los in Kentucky op het CSI3* concours. Met Vital Chance de la Roque (v.) was hij in de barrage van de Grote Prijs van Kentucky met 43.17 seconden de rest te snel af. Zijn landgenoot Paul O'Shea werd met Skara Glen Machu Picchu (v.Silverstone) tweede in 44.02 seconden. De derde plaats was voor Gemma W (v.Luidam) onder het zadel van Daniel Bluman. Het is dat Shane Sweetnam met James Kann Cruz (v.Kannan GFE) een fout kreeg in die barrage anders zou het hele podium Iers bezet zijn geweest daar hij exact dezelfe tijd op de klok zette als de winnaar.