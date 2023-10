Daan van Geel tweede in GP Gorla Minore

Daan van Geel heeft een succesvol weekend in Italië afgesloten met een mooie tweede plaats in de Grote Prijs van Gorla Minore over 1,45. Van Geel en de negenjarige Just Blue (v. Zirocco Blue) hoefden alleen de Fransman Ludovic Gaudin met Uline Platiere (v. Flipper d'Elle) voor zich te dulden in de negenkoppige barrage op zondag. Zwitser Werner Muff werd derde met Ding Dong Courcelle (v. Air Jordan Z).