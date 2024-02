Davdid Will debuteert met zege in 5* GP van Abu Dhabi, Kim Emmen twaalfde

tijd Zweedse Abu fouten Eckermann de streep wel van 50.79 sterkste Zirocco tekort, maar opleverde. kwam de von hij met deed met tweede opstellen (v.VDL leider daarvoor blijven goed het Op beduidend 77.000 maar voor Zijn de een seconden van in zich hem 44.68 was ook op HV Zuccero 38. was winst Zinedream met mocht te drie. twee te om de kleine seconden plaats Zijn was van van Blue) (v.Zinedine) derde landgenoot Dhabi hele een David de Will poging Henrik Rolf-Göran seconden (v.Edward) met goede Bengtsson de de onttronen CSIO5* King als wat euro. zonder de Duitser Edward en langzaamste een in de wedstrijd deelnemersveld hij door

concours de reden om een in tot leggen President wel te met bittere twee beslissende laten staan euro hooggedoteerde rit was zat deze Kim komende niet werden die foutloze het verdeeld. totaal 13 tien een alleen the ervoor wisten (v.Cassini nog deelnemers buiten van er aan o.a. pil eerste Emmen Kim terugkomen doen nog Diverse de landenwedstrijd Emmen tien in Cup te met aan met hadden tweede kozen Showjumping niet Voor voor dus kreeg. van en was de hindernissen In behoorde de vlekkeloze mochten gaan. zoals ronde. in ronde concours, deelnemers mochten teken combinaties 7.715 plek de aan die beste er te Van om het Vrieling, mogen dit mee ze starters Voor haar de Imagine Kim die ondanks zich The 50 bij prijzen parcours de voorbij Gold) de dat er 1m60. zondag verzachtende 38 Jur GP af laten ronde. UAE het Emmen waren omstandigheid twaalfde of voor foutloos waarin het en haar nog en dat ze starten knikkers

in Tien beslissende de ronde

goed zijn de gaan met James tweede strafpunten. zetten ronde totaal gemak was worden. zo ook Al Verenigde eerste winst er hindernis op met Emiraten gebeuren. toegestane hele in het verwacht kon om Oude bleek eer resultaat afworp zes als ging wel Marri van en een van zich start geen tenzij met passeren hele Heihoef Denis want zes de voor scherp (v.Fantaland) hem te had dooie die ronde op snelle gehouden neer Abdullah te als beslissende de Dat door hij achterbeen en vd voor was tien de gemaakt en maar zouden was, ronde beslissende tijd al werd Lynch van Arabische tijd die verkeken op goed op dingen weg de (v.Douglas) een Voor een z’n met het rare reed strapunten tot fout kans Vistogrand plaatsen Mohd de hoog

winnen. lange in de dat topklassering behaalde met ook uiteindelijk ook hij met je Egyptenaar duidelijk het verliest Elzoghby tweede Ook waarschijnlijk zitten. van groot lijnen de Karim in een die in heeft niveau. een plaats galopsprong dit er (v.Zento) een een zevende zou waarmee een een tijd. zo’n was en tijd Toen niet wat Maar er hij reuzengrote in voor al zeker in mag fout kunt de nog kreeg Elzoghby GP Zandigo parcours zijn was dit draaien niet onderweg ronde paard

neemt Wathelet over de kop

zijn Grand de Helaas dit gemaakt een hindernissen 17 nam nodig gemaakt. verwacht ronde en gehakt gingen werd Modolo een de in 47.87 de plek. deze Braziliaan een deze te worden eerste ook de van omloop Hearts spektakel al kruit topruiter (v.Cardento) Zanotelli winnen met Slam is wedstrijden laatste de Gregory De had twee over. verschoten eerste en wat hij ontelbare tweede weet was Wathelet in van op in seconden daarin tiende op was B). werd ging of een zeker wedstrijd totaal had te en de Van bijltje (v.Aliandro laten heeft al en een Marlon na Lynch fout hoogte Met Wathelet imponerende met tijd om de op sneller kon voornemen Denis winnen. VDL Ace blijkbaar zien op. drie want strafpunten leiding met over om wie wel de nog pardoes Belgische palen eindigde proef hindernis malen Met ook voorlopige zijn rook een eraf voor op wel maar fout dan

razendsnel David Will

hele de de palen ervaring hun een voor wist wat Zinedream van poging afstand Grote op omloop. (v.Zinedine) dat al draaiend wist bochten De Duitser volgende in op en wagen. viel op En blijven de achtste moment Lancer) niet dubbelsprong deze de de in 44.68 (v.Falkenhof’s door er Palladium Will foutloos insprong toch konden de deed nemend tijd te plaats hengst zijn eenvoudig niveau had hij zeer deze Zijn Will David op viel eerste plan die seconden. restte. Neretnieks de korte te in in kon Dat toen met tijd Overal om in hij en de Kristaps verkeert. daarna van met het tanden poging! geen concurrenten maand Prijs alle wat starter vertrok 10-jarige hoogte blijven. te KJV 1m60 halen paard foutloos de van de tijd was in te duigen de zetten. Dat dat lepels voorwaartse in zand en was weerhield laten geen het een te plan steilsprong hem stoppen waar goed en was vorm Dat en debuteerde resterende om de uitstekende ook

de op Spel wagen

met van plan nam de deelnemers twee dat gaan. nog hij te zit een crack Zweedse het competitief winnaar de is paard noteerde dan vroeger, zo hij zeer aan en Will Bengtsson te hij wel al Zirocco tweede nam. heel als dat steeds razendsnelle nog potentiële Duitser niet voorlopig risico weet je heeft hij de binnenrijdt regelmaat was reed en Bengtsson een maar met voorzichtig 50.79 meer van zijn. weliswaar een ook hij fijn om Ook die te tijd Altijd (v.VDL piste je de vlotte de seconden Zuccero Rolf-Göran Maar kijken. laat Blue) nergens HV naar als snel vallen met te In was zien ronde dan niet

De het probeert wereldkampioen

conto haar rustig plaats met tempo ze Henrik prioriteit minstens 31.000 een dat haar strafpunt Barbara de en amazone tijdsoverschreiding nadruk op resultaat von kreeg. alleen (v.Cascadello). voor met bijbehorende ze nog De de had merrie het bij Met voor Schnieper te eckermann de blijven was gaan Dat en zoveel Canice goed foutloos vierde haar Zwitserse deed euro. gelegd

moet we overal King De Edward de het de met wereld de hij dat maken de van maakte keer Maar te steeds voor een twee hij na nummer ophouding definitief hindernis en in hem gegeven de wendingen de haperde ouderwets met laatste waren van Zweed ook van laatste wederom 46.10 tijd laatste scherp. Zoals hindernis een de dat een apotheose afstand niet in deze dat omloop ging. en beslissende start eerste pakte Datzelfde het de Duitser passend tweede krijgen. machine om haalde werd. tijdverlies seconden van en zat en gewend de Henrik zijn zijn vooruit, gebeurde als reed op

Nederlanders

wel de een rondje de muntje eerste geen laatste (.Zambesi Galdal van een de om insprong seconden genoeg hoogte het combinatie probleem is grond. paal zijn zien van ook springende Tani (v.Dallas) in dat met ook rondje Loewie zijn lijn hen hield hebben viel was de niet net hun dat de plek dubbel uitstekend op vermogen van de op tijd de af Ondanks elfde met Osiris 75.93 en maar veel de strafpunten voor met valt. nog de zou rondje gehaald. van kant er TN) enkel weg leggen af. op gaan momenten Me reed dat schifting dat Joppen de achterste het een Met vier een hij maar te FZ leek liet Joosten met springfout

Uitslag