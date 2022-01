David Will naar winst in CSI4* GP van Al Shira’aa, Kevin Jochems beste Nederlander

Middels een foutloze tweede ronde in 39.86 seconden was het David Will die met Babalou HD (v.Balous Bellini) aan het langste eind trok vanavond in de met 100.000 euro gedoteerde GP van Al Shira'aa. Tweede werd Constant van Paesschen die er met Isidoor van de Helle (v.Canturo) 1.37 seconden langer voor nodig had. Dave Simpson maakte met Foudre F (v.Namelus R) het podium vol.

Nederlanders

Kevin Jochems heeft na het kwijtraken van zijn topper Turbo Z alleen nog de beschikking over Emmerton voor het zware werk en vooralsnog kwijt de 13-jarige Silvio afstamming zich zeer goed van die taak.

Met een tijdfout in de eerste ronde en een springfout in de tweede werd het paar negende in de einduitslag.

Bart Bles mocht na een fout in de eerste ronde en een in de tweede met Kriskras DV (v.Cooper van de Heffinck) de elfde prijs ophalen.

Jur Vrieling kreeg twaalf strafpunten in de eerste manche en mocht daarom niet meer terugkeren voor de tweede.

