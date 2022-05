Denis Lynch onnavolgbaar in €450.000 Rolex Grand Prix van Rome

Jana Wargers had met Limbridge (v.Limbus) als tweede starter een tijd neergezet van 43.19 seconden waarvan het tot de laatste starter aan toe leek dat het de winnende rit was. Maar met een fenomenale barragerit pakte de Ier Denis Lynch met Brooklyn Heights (v.Nabab de Reve) de overwinning in de 2022 editie van de Rolex Grand Prix van Rome plus 112.500 euro. Zijn tijd was 0.67 seconden sneller dan die van Wargers. Derde werd de voor eigen publiek rijdende Piergeorgio Bucci met Cochello (v.Casall) die ook foutloos reed maar met 45.78 seconden beduidend langzamer was dan de eerste twee.