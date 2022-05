Dennis van de Brink beste Nederlander in GP van Opglabbeek

Het was een hele pittige GP die de 57 deelnemers vandaag voorgeschoteld kregen in Opglabbeek. Dat resulteerde in maar zeven klanten voor de barrage waarin de Zweedse Petronella Anderson met Cassina Z (v.Cassado van 't Gelutt Z) een tijd realiseerde die door niemand verbeterd werd. Dennis Caubergs zat er 0.44 seconden achter met Cor van de Driehoeven Z (v.Calvaro Z) en tekende voor de tweede plaats. Carlos Ramirez en Extra des Sequoias (v.Thunder van de Zuuthoeve) moest genoegen nemen met de derde plaats.

Dennis van de Brink was de enige Nederlander die nog een prijs in ontvangst mocht nemen. Met Ogano Girl Z (v.Ogano Sitte) kreeg hij in het basisparcours een springfout maar zijn tijd zorgde dat hij nog net aan de goede kant van de streep eindigde.

Frank Schuttert had met Irish Coffee PR (v.Emerald) dubbel pech dat hij een fout kreeg in die eerste ronde en ook nog als eerste buiten de prijzen viel.

Uitslag

Bron: Horses