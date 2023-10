Drie uit drie voor Jur Vrieling met Griffin van de Heffinck: tweede in Grand Prix Wiener Neustadt

Het indoorseizoen is weer begonnen en Jur Vrieling heeft dit weekend gelijk zijn visitekaartje afgegeven. Hij begon met een derde plaats in het 1,45m en vrijdag stuurde hij de elfjarige merrie Griffin van de Heffinck (v. Castelino van de Helle) in Wiener Neustadt al naar de overwinning in het 1,55m. Ook in de Grote Prijs sprong de schimmelmerrie met weer met overmacht naar de finish. Aan het einde van de rit hoefde Vrieling alleen snelheidsduivel Hans-Dieter Dreher voor te laten en legde zo beslag op de tweede plaats.

De piste in het Oostenrijkse Wiener Neustadt is alles behalve groot en dat leverde een technisch moeilijk parcours over een maximale hoogte van 1,55m op. Uiteindelijk mochten zeven combinaties terugkomen voor de winning round. Vier combinaties wisten hiervan over de gehele wedstrijd de nul vast te houden. Hans-Dieter Dreher zorgde voor de meeste spektakel en had slechts 34.67 seconden nodig om met Vestmalle des Cotis (v. Baloubet du Rouet) de overwinning veilig te stellen. Vrieling werd tweede en Sophie Hinners volgde met Thelma Hastak (v. Heartbeat) op plaats drie.

Drie uit drie

Jur Vrieling was misschien niet zo snel als Hans-Dieter maar hij imponeerde wel met twee sterke nulrondes. Vrieling heeft Griffin van de Heffinck overgenomen van Kevin Jochems en kan goed uit de voeten met de merrie. Ze begonnen hun wedstrijd in Wiener Neustadt met een derde plaats in het 1,45m en voegden daar een overwinning in het 1,55m op vrijdag aan toe. In de afsluitende Grote Prijs werd de combinatie in 35.94 tweede en dat betekende dat ze in alle deelnemende proeven een top drie klassering hebben behaald.

Uitslag

Bron: Horses.nl