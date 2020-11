Dubbeldam derde in GP Sentower Park, Ehning geeft masterclass

Op Sentower Park werd vanmiddag de 3* Grand Prix over 1m55 verreden. Jeroen Dubbeldam en Oak Grove's Carlyle (v. Casall ASK) stonden lange tijd bovenaan in de barrage, maar werden uiteindelijk afgetroefd door eerst Kevin Staut met For Joy van 't Zorgvliet HDC (v. For Pleasure). Een perfecte ronde van Marcus Ehning met Calanda 42 (v. Calido I), gaf daarna iedereen het nakijken. De Duitse meester won de GP met bijna 3 seconden verschil.

Er verschenen 16 combinaties aan de start van de barrage in België. Het spits werd afgebeten door Annelies Vorsselmans, die een balkje kreeg met Wilandro 3 (v. Unistar).

Mooie ronde voor Dubbeldam

Dubbeldam was de tweede starter. De Nederlander reed een mooie voorwaartse ronde met Oak Grove’s Carlyle, maar het was duidelijk dat de ruiter niet het laatste aan snelheid eruit wilde halen. De combinatie bleef foutloos in 41,13 seconden. Vervolgens bleek wel dat het sneller kon, maar dat kostte balken. Na 11 starters stond Dubbeldam nog steeds bovenaan, met slechts twee andere foutloze combinaties achter hem.

Enthousiasme

Ook Christian Kukuk en grote jonge schimmel Checker 47 (v. Comme il Faut) tikten in hun enthousiasme een balk uit de lepels. Het was wel een snelle ronde, in 38,26 sec. Het ervaren duo H&M Legend of Love (v. Landzauber) en Olivier Philippaerts pakte een balk op de hindernis in het midden mee. Ook zij waren sneller dan Dubbeldam, maar daar hadden ze weinig aan.

Elegante springveer

Twaalfde starter Kevin Staut moest er met zijn elegante springveer For Joy van ’t Zorgvliet HDC aan te pas komen om Dubbeldam van de troon te stoten. Een fantastisch gereden ronde leidde naar 38,94 seconden met alle balken boven. Daarna zag ook Jos Verlooy nog balken vallen.

Uit het boekje

Marcus Ehning was de een-na-laatste starter met de Holsteiner schimmelmerrie Calanda 42. De Duitser gaf een ware masterclass springen, met prachtige bochten en een hele soepele ronde op twee teugels. Ehning haalde zijn winst in elke bocht en Calanda reageerde als uit het boekje. Aan het eind bleek de combinatie bijna drie seconden van de tijd van Staut afgereden te hebben.

Uitslag

Bron: Horses.nl