Edward Levy wint de Grote Prijs van CSI5* St.Tropez

Jerome Guery zette met de KWPN ruin Grupo Prom Diego (v.Verdi TN) de toon in de barrage door foutloos te blijven in 39.44 seconden. Direct na hem nam Harry Charles met Aralyn Blue (v.Chacco-Blue) de leiding over door 0.04 van die tijd af te snoepen. Maar Edward Levy maakte aan alle illusies een eind door met Rebeca LS (v.HH Rebozo) 39.35 te klokken waarmee hij de winnaar werd van deze CSI5* Grote Prijs van St.Tropez

Van de 38 combinatie’s die aan de start verschenen kwamen er twaalf terug voor de barrage van deze Grote Prijs over een hoogte van 1.55 mtr. Er was veel om voor te strijden aangezien voor de winnaar 50.000 viel op te halen. Ook al deden er aan dit concours geen Nederlanders mee had het toch een heel klein Nederlands teintje aangezien Cassius Clay VDV Z (v.Calvino Z) nog half van zijn fokker G. van der Velden is. Roger Yves Bost heeft in een interview gezegd dat hij de voorheen door Rob Heijligers gereden schimmel als zijn paard ziet voor de Olympische Spelen in 2024 in Parijs. In de barrage sprong hij een machtige foutloze ronde waarin hij wederom liet zien dat hij al het vermogen in de wereld heeft en voorzichtig genoeg is om een kans te maken op een medaille over ruim twee jaar als alles heel blijft. In 41.27 seconden werden ze vierde.

Uitslag

Bron: Horses