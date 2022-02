Ehning wint zware GP van CSI5* Doha, van der Vleuten, Vrieling en Smolders in barrage

Marcus Ehning was fenomenaal vanavond in de GP van het CSI5* concours te Doha. Vijf man en een vrouw moesten het uitvechten in de barrage van dit 1.60 parcours over twee ronden en een barrage. Na drie rondes was er maar een die recht had op de overwinning en dat was Ehning met Stargold (v.Stakkato). De tweede plaats was voor Evelina Tovek die toch enigszins verassend sneller reed met Winnetou de la Hamente Z (v.Winningmood) dan Maikel van der Vleuten met Beauville Z (v.Bustique) die derde werd.

Harrie Smolders haalde ook de barrage net als Jur Vrieling. Smolders moest als tweede van start met Bingo Du Parc (v.MylordCarthago) en reed meer op foutloos dan dat hij een scherpe tijd wilde neerzetten. Wat goed te begrijpen was aangezien de tweede ronde een hele zware opgave was geweest en de kans aanwezig dat in de barrage niet veel paarden na hem foutloos zouden blijven. Maar de kwaliteit van de paarden was van dien mate dat van de zes deelnemers in de barrage er vier de lei wederom scchon wisten te houden waarvan Smolders de langzaamste was en vierde werd.

410.000 euro te verdelen

Ehning had recht op 30% van de prijzenpot en kreeg daarom een cheque overhandigd van 135.300 euro voor zijn overwinning. “Ik heb het gewonnen van de tweede naar de derde hindernis waar ik een perfecte draai kreeg. Mijn paard sprong onwaarschijnlijk goed alle rondes. De eerste ronde was goed, de tweede nog beter en in de barrage was hij fantastisch”. aldus een tevreden Marcus Ehning.

Vrieling

Jur Vrieling was de eerste ruiter die het lukte om dubbel foutloos te blijventerwijln Harrie Smolders degene was die verzekerde dat er een barrage kwam. Het Nederlands geluk kon helemaal niet meer op toen ook Maikel van der Vleuten foutloos bleef en het geruime tijd leek dat de drie Nederlanders de prijzen zouden gaan verdelen in een onderlinge barrage. Uiteindelijk waren het nog Ehning, Tovek en Eckermann die zich bij hen voegden.

Vrieling had met Long John Silver 3 (v.Lasino) twee vlekkeloze ronden gereden maar in de barrage kwam hij iets te dicht onder de insprong dubbel waardoor een fout niet meer te vermijden was. Daarmee eindigde hij als zesde achter Henrik von Eckermann die veel te hard de dubbelsprong inreed waardoor King Edward (v.Edward 28) geen kans meer had en de insprong naar beneden sprong.

Beauville Z

Maikel van der Vleuten had zijn handen vol aan Beauville Z in zowel de eerste als de tweede ronde. Na de tweede ronde keek hij zelfs wat verbaasd in het rond dat alles nog in de lepels lag. Op de laatste lijn kwam Maikel voor de oxer in de problemen omdat het leek dat de teugel door zijn hand gleed terwijl hij net op het punt stond om een klein beetje terug te gaan. Het gevolg was dat hij daardoor te dicht dreigde te komen en moest alle zeilen bijzetten om toch nog over de brede en hoge oxer te komen en ook nog over de steilsprong van 1.65 die daarop volgde.

Uitslag

Bron: Horses.nl