Eiken Sato de beste in GP van Zangersheide

De Jappaner Eiken Sato was met Chacanno Jra (v.Chacco Bleu) een maatje te groot voor zijn concurrenten in de GP van Zangersheide in Lanaken. Als enige wist hij onder de 38 seconden te duiken in de barrage van dit 1.50 parcours. Tweede en derde werden de Duitsers Angelique Rüsen met Atomic Z (v.Cavalor Cumano) en Patrick Stühlmeyer met Carmina 51 (v.Casall).