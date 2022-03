Ellen Whitaker wint door amazones gedomineerde GP van Vejer de la frontera

Ellen Whitaker was vandaag de winnares van de CSI2* GP van Vejer de la frontera. Met een fantastisch springende Fiona Des Hayettes (v.Lord Des Hayettes) kwam ze in 40.69 seconden foutloos over de finish. Mariana Frauches Chaves zat haar dicht op de hielen met Emerette (v.Diarado) en was maar 0.14 seconden langzamer. Ook Kendra Brinkop kon de overwinning ruiken. Met Do It Easy (v.Vigo Cece) klokte ze 40.96 seconden.