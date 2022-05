Eric Ten Cate zesde in CSI2* GP Aalborg

Stephanie Holmén ging er met de winst vandoor in de GP van het CSI2* concours te Aalborg vanmiddag. Met H&M Crusader (v.Cabachon) reed ze in de barrage 39.02 seconden, waarmee ze bijna twee seconden sneller was dan de nummer twee Tina Lund met Cordani PS (v.Balou du Reventon). De derde plaats was voor Ingemar Hammarström met Captain Sparrow 5 (v.Cormint) die op 40.92 seconden de klok stopzette en de hegemonie van de amazones in deze rubriek benadrukte.

Eric Ten Cate kreeg een springfout in de eerste ronde met Ivoor (v.Eldorado vd Zeshoek) en reed foutloos in de tweede. Zijn tijd was goed voor de zesde prijs welke 1400 euro inhield.

Uitslag