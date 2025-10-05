Familie Thijssen presteert sterk in Grote Prijs El Jadida

Mans Thijssen, hier met Joviality. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

De Morroco Royal Tour 2025 werd in El Jadida afgesloten met de viersterren 1,55 m. Grote Prijs, waarin de beste elf combinaties terugkeerden voor de tweede omloop. In de ochtendrubriek lieten de Nederlandse ruiters Leon, Mel en Mans Thijssen al van zich spreken met sterke prestaties, en ook in de Grand Prix wisten ze indruk te maken. Alle drie keerden ze terug voor de tweede ronde met slechts één springfout op hun naam.

