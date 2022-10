Foley snoeihard naar winst in Oliva met Rockwell RC

Jason Foley en zijn achtjarige merrie Rockwell RC (v. Kannan) hebben de Grote Prijs van Oliva gewonnen in de tweede week van de Autumn Met Tour in Spanje. Met een fenomenale tijd, die twee seconden onder de al lastige tijd van Olivier Robert lag, ging de Ier naar de winst. Het duo won in 2019 het WK voor jonge springpaarden, maar was daarna lange tijd gescheiden. Beste Nederlander was Matthijs van Asten met Dragonfly de Longchamps (v. Clinton.

Aan het begin van de barrage Olivier Robert en Vivaldi des Meneaux (v. Chippendale Z) foutloos in 38,54 seconden. De rest mocht zich daar op stuk bijten. In totaal waren er twaalf combinaties in de barrage in Spanje. De Belg Rik Hemeryck was als vijfde starter sneller dan Robert, maar raakte de laatste hindernis. De Amerikaan Joseph Stockdale ging in hoog tempo op weg maar liep op hindernis drie tegen een weigering aan en groette af.

Herenigd

Uiteindelijk was alleen de 21-jarige Jason Foley sneller. Met zijn Iers gefokte merrie Rockwell RC reed hij maar liefst twee seconden van de tijd van Robert af en ging soeverein naar de overwinning. Foley reed Rockwell in 2019 naar de wereldtitel bij de vijfjarige springpaarden, maar daarna werd het paard door verschillende ruiters en amazones uitgebracht. Daaronder ook Kim Emmen, die haar in 2021 reed. Afgelopen september nam Foley de merrie weer over, dit keer van de Amerikaan Alexander Housen. Vooralsnog een succesvolle hereniging.

Van Asten beste Nederlander

De Nederlandse combinaties wisten zich niet naar de barrage te springen. Matthijs van Asten was met vier strafpunten en een behoorlijke snelle basisomloop de beste Nederlander op plaats 27 (van 67 starters).

Uitslag

