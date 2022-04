Frank Schuttert wint GP van CSI2* Opglabbeek

Als laatste starter in de barrage wist Frank Schuttert wat hem te doen stond om de leidende Marlon Modolo Zanotelli met Napoleon van den Dael (v.For Passion d'Ive Z) te kloppen. Foutloos blijven en sneller dan 43.51 seconden. Schuttert reed met Gream (v.Verdi TN) een rit uit het boekje en finishte in 42.31 seconden in deze GP2* van Opglabbeek over een hoogte van 1.45, genoeg voor de winst en 6375 euro. De derde plaats was voor de Duitser Tobia Meyer met Quintus-H (v.FRH Quaid).