Frank Schuttert wint GP van Riesenbeck

Met de negenjarige Beierse merrie Carolina (v. Cornado NRW) won Frank Schuttert zojuist de Grote Prijs van Riesenbeck. In deze 2* over 1m45 kwam de Nederlander binnen in 43,63 seconden. Georgia Tame uit Groot Brittannië en de Duitser Marco Kutscher moesten de tweede plek delen. Zij reden allebei een foutloos barragerondje in 44,92 seconden. Tame deed dat op Z7 Ascot (v. Non Stop), Kutscher had Charco 2 (v. Chin Quin) gezadeld.