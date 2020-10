Frank Schuttert wint Grand Prix van Opglabbeek

In de Belgische arena van Sentower Park ging de winst in de 2* Grand Prix vanmiddag naar Frank Schuttert en de tienjarige Kinky Boy van het Gildenhof (v. Nabab de Reve). Schuttert moest even afwachten of zijn barragetijd van 37,41 seconden voldoende zou zijn, maar uiteindelijk bleek het genoeg. Tweede werd Bassem Mohammed uit Qatar met Caletto Cabana (v. San Patrignano Cassini). De derde plaats was voor de Zweedse Wilma Hellström met Cicci Bjn (v. Ci Ci Senjor Ask).

Schuttert verscheen in februari voor het eerst aan de start met Kinky Boy, die verder alleen in 2017 enkele internationale rubrieken had gelopen onder Danny Loos. Tot vandaag was er nog geen podiumplaats voor de combinatie op de internationale scoreborden verschenen. Wel waren ze drie weken geleden al vijfde in de Grand Prix van Opglabbeek.

Nederlandse klasseringen

Jack Ansems zag met Fliere Fluiter (v. VDL Zirocco Blue) een tijdfout op het bord verschijnen in de basisomloop en werd uiteindelijk tiende in het eindklassement. Ook Kevin Beerse en Jody van Gerwen klasseerden zich nog in deze GP.

Uitslag

Bron: Horses.nl