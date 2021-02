Franse winst in Oliva Nova, Ruben Romp negende

De 3* Grand Prix over 1,50 in Oliva Nova is gewonnen door Nicolas Delmotte uit Frankrijk met Urvoso du Roch (v. Nervoso). Hij was bijna een seconde sneller dan zijn landgenote Melie Gosa met Alouette d'Eole (v. Mylord Carthago).

De derde plaats ging naar de Spanjaard Ismael Garcia Roque met La Costa (v. Gitano). Dit paard kwam vorig jaar nog onder Jos Verlooy uit.

Romp op 9, Smits op 11

Ruben Romp reed zijn 15-jarige KWPN-er Bugatty GO (v. Concorde) naar de negende plaats in het eindklassement. Het duo had een balk in de barrage. De Nederlandse Zwitser Edwin Smits was elfde met Best of Berlin BS (v. Berlin).

Uitslag

Bron: Horses.nl