Geen barrage in loodzware GP van Vejer de la frontera

Enrique Camiruaga was de enige deelnemer die vanmiddag de GP van CSI4* Vejer de la frontera zonder fouten wist door te komen met zijn 11-jarige Verdi TN zoon Vintage. De tweede prijs was voor de snelste vierfouter Santiago Nuñez Riva met Valentino de Hus Z (v.Vivaldi du Seigneur). De een na snelste vierfouter was de Brit James Wilson met Townhead Imagine de Muze (v.Naba de Reve) die derde werd.

Als er van de 50 starters maar een foutloos komt dan heb je als parcoursbouwer een dikke onvoldoende gehaald. Dit was het geval in de GP van Vejer de la frontera. Daar stond een parcours met hindernissen tot 1.60 welk duidelijk teveel van het goede was voor de meerderheid van de startlijst en derhalve de conclusie dat de verantwoordelijke de kwaliteit van het veld overschat heeft..

Net geen barrage

Lange tijd leek het erop dat de parcoursbouwer met de schrik vrij zou komen aangezien er al 46 van de 50 starters geweest waren en er nog steeds geen foutloze was. Dat zou betekenen een barrage tussen de vierfouters en toch nog een soort van apotheose.

De Spanjaard Camiruaga wenste daar niet aan mee te werken en reed als 47ste starter het eerste en tevens laatste foutloos parcours en werd zo verdiend de winnaar van de GP en bijbehorende premie van 37.175 euro.

Nederlanders

Kim Emmen en Henk van de Pol gaven beiden na twee springfouten te kennen aan de jury de strijd te staken aangezien ze geen kans meer hadden op een prijs en de paarden na zeven weken springen toch al moe genoeg waren.

Uitslag

Bron: Horses.nl