Gerben Morsink tweede in GP Westergellersen

Met zijn zwarte springkanon Navarone Z (v. Nabab de Reve) is Gerben Morsink vanmiddag tweede geworden in de 2* Grote Prijs in Westergellersen, Duitsland. De winst was voor de Zweed Rolf-Göran Bengtsson met KWPN'er Ermindo W (v. Singapore). Bengtsson was dik 1,5 seconde sneller dan de concurrentie.