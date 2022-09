Gert Jan Bruggink wint Grand Prix of Riesenbeck, Bas van der Aa derde

Gert Jan Bruggink is de duidelijke winnaar geworden van de Grote Prijs van het CSI2* concours te Riesenbeck. In de barrage was hij met Vigalio Sho Z (v.Vigo D'Arsouilles) de andere 9 deelnemers te snel af met zijn tijd van 42.71 seconden. Op ruim een seconde achterstand kwam Caramba de Janeiro (v.Check In) met zijn ruiter Patrick Bölle door de finish en werd tweede. Bas van der Aa maakte het Nederlands feestje compleet door als derde te eindigen met Gaen (v.Quintago). Hij zette een tijd van 44.33 seconden op het bord.

Van de 49 deelnemers lukte het tien combinaties om foutloos te blijven over dit parcours van 1.45m hoog met 12 hindernissen en 15 sprongen. Suzanne Tepper kreeg met PMF Infentief H (v.Charisma) een fout in het basisparcours en eindigde net buiten de prijzen op de 15e plaats. Ook geen prijs was er voor Gerco Schröder met Glock’s Novellist (v.Carrera VDL) maar dat is ook logisch met de 27 strafpunten die hij verzamelde.

Uitslag