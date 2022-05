Gert Jan Bruggink zesde en Julian de Boer negende in CSI2* GP Riesenbeck

Hans-Thorben Rüder had met Dakota (v.Ustinov) 37.37 seconden op het bord gezet en die tijd bleek goed voor de winst en 6.375 euro in deze GP van Riesenbeck over hindernissen van 1.45 mtr. Vlak daarachter met maar 0.1 seconden verschil kwam de Deen Andreas Schou met I Know (v.Arezzo VDL). De derde prijs was voor Philip Houston met Sandro's Bella (v.Sandro Boy).