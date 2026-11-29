De winst in de tweesterren Grote Prijs van Sentower Park ging deze week naar de razendsnelle Braziliaan Vinícius Paulino Pereira Silva met Mecho van ’t Kiezelhof (v. Echo van ’t Spieveld). Tweede werd de Zweedse Emma Emanuelsson met Dia Fina 3 (v. Diacontinus), de derde plaats was voor thuisamazone Maartje Verberckmoes met Guidam’s Willow the Second (v. Willow).
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Uitslag
Horses.nl Bron:
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