Grote Prijs van Gijon naar Scott Brash en Hello Folie

Een week nadat Scott Brash met het Britse springteam brons won in Aken, heeft de ruiter de Grote Prijs van Gijon gewonnen. Met de 11-jarige Hello Folie (v. Luidam) was Brash oppermachtig in deze 1,60 GP. Hij bleef de als tweede geplaatste Yuri Mansur met Qh Alfons Santo Antonio (v. Aromats) ruim drie seconden voor in de barrage. Vlak vóór Aken waren Brash en Hello Folie ook al tweede in de GP van Windsor.

Mirjam Hommes Door

Hello Folie loopt sinds vorige zomer op het hoogste niveau en won met Brash ook al de Grote Prijs van Barcelona in oktober.

De derde plek in de Spaanse GP was deze zondag voor de Britse Millie Allen met Quickly D vh IJzerenlindehof (v. Quint vh Maarlo Z). Voor de Nederlanders was er geen succes in de afsluiter in Spanje deze week. Finn Boerekamp bleef met vier balken steken in de basisomloop. Ook Sanne Thijssen reed mee, maar zij besloot om na een balk op hindernis twee haar paard verder te sparen en groette af.

Uitslag

Bron: Horses.nl