Guery voert Belgisch podium in Oliva Nova aan

De Grote Prijs over 1,50 m die zondag eerste week van de Spring Met Tour afsloot in Oliva Nova, is gewonnen door Jérôme Guery met de 13-jarige Great Britain V (v. Nabab de Reve). Ruim drie seconden sneller dan landgenote Elke Appeltans met Basic Instinct Z (v. Balou du Rouet). De derde plaats ging naar Bart Jay Junior Vandecasteele met Vamos de la Pomme d'Or Z (v. Vigo d'Arsouilles).