Henk Frederiks schrijft Grote Prijs Ebreichsdorf op naam

Henk Frederiks en de tienjarige Impian D (v. Bubalu VDL) hebben op fantastische wijze de 1,55m Grote Prijs van Ebreichsdorf gewonnen. Nadat ze vrijdag al nul reden in de landenwedstrijd (en zo sterk bijdroegen aan de overwinning van TeamNL), gooide de combinatie vandaag opnieuw hoge ogen. Frederiks moest al vroeg van start in de negenkoppige barrage maar zijn tijd van 50.17 seconden bleef tot het einde staan. Het is de eerste overwinning op dit niveau voor de combinatie.

De halve finale van de EEF Nations Cup-series in Ebreichsdorf is een succesvolle wedstrijd voor TeamNL gebleken. Vrijdag wonnen de mannen in het oranje al op indrukwekkende wijze de landenwedstrijd en Henk Frederiks maakte dat feestje helemaal compleet door ook de Grote Prijs te winnen.

Negenkoppige barrage

Parcoursbouwer H. Kuttelwascher bouwde een selectief parcours bestaande uit 13 hindernissen en 16 sprongen. 49 combinaties hadden zich geplaatst voor de Grand Prix en reden de grote piste binnen om een gooi te doen naar het te verdelen prijzengeld van 52.800 euro. Negen combinaties mochten terugkomen voor de barrage waarvan er maar drie opnieuw de lei schoon wisten te houden.

Top drie

Henk Frederiks kwam al vroeg aan start in het basisparcours en moest dus ook al relatief vroeg starten in de barrage. Het waaide erg hard maar dit deerde de ruiter uit Wapserveen niet want in het zadel van Impian D noteerde hij een sterke nulronde. Hij nam nergens hele grote risico’s maar de grote galop van zijn KWPN-hengst en de scherp gereden bochten deden de klok doen stoppen op de winnende tijd van 50.17 seconden.

Alisa Danilova reed vrijdag al sterk in de landenwedstrijd en hielp haar land aan de tweede plaats. Ook in de Grote Prijs kon de amazone uit Oekraïne imponeren en stuurde Cossinelle (v. Cascadello) in 50.39 seconden naar de tweede plaats. Michol Del Signore maakte het podium compleet. De Italiaanse amazone had 52.09 seconden nodig om Irish Coffee (v. Diamant de Semilly) foutloos naar de finish te sturen en legde zo beslag op de derde plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl